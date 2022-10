In de haven van Gent heeft het West-Vlaamse familiebedrijf Zoutman naar eigen zeggen de hoogste zouttoren van Europa gebouwd. Een investering van 30 miljoen. Midden volgend jaar moet hij klaar zijn. De toren zal 150.000 ton zeezout per jaar kunnen verwerken, een verdubbeling van de capaciteit in Gent. Want de vraag naar zeezout groeit.