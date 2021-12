Kerstdrukte in tijden van personeelsuitval. Het is een grote bron van zorgen voor de winkeluitbaters, zo zagen we eerder al in Z-Nieuws. Gelukkig bestaat er collegialiteit. Bij Delhaize hebben zich nooit zoveel administratieve medewerkers aangemeld om bij te springen in de winkels tijdens de eindejaarsperiode. Met liefst 300 zijn ze dit jaar.