Fost Plus schakelt een versnelling hoger in het sorteren, verwerken en recycleren van plastic. Vanaf 2021 zullen in heel het land alle plastics in de blauwe pmd-zak mogen. Dat vraagt een investering van 300 miljoen euro in 3 nieuwe sorteerinstallaties en moet zo'n 250 nieuwe banen opleveren. Naast de ecologische winst.