Internetfraude onder de vorm van phishing is uitgegroeid tot een enorme plaag. We kunnen er voor het eerst ook cijfers op plakken: vorig jaar werden 67.000 fraudegevallen aangegeven, voor een totaal van 34 miljoen euro. Het gaat om mensen die zich lieten verleiden om bankgegevens prijs te geven of zelf geld over te schrijven op de rekening van internetcriminelen. In een kwart van de gevallen slagen de banken er niet in om de fraude ongedaan te maken. Samen met het Centrum voor Cybersecurity zetten ze nu volop in op bewustmaking.