De Amerikaanse chemiereus 3M gaat z'n productie van het omstreden PFAS tegen 2025 volledig stopzetten, wereldwijd. PFAS is schadelijk voor de gezondheid en is een forever chemical, niet afbreekbaar dus. Dat zorgt voor steeds strengere beperkingen, naast enorme schadeclaims, niet alleen in ons land. De toekomst van de fabriek in Zwijndrecht wordt door deze beslissing ook erg onzeker.