Het is weer tijd om uw belastingaangifte in te dienen. Tax on Web is sinds vandaag geopend, de papieren aangifte valt deze maand in de bus. De corona-epidemie is géén reden voor uitstel dit jaar, zegt de fiscus. U moet dus tijdig alle gegevens verzamelen. Wie hulp nodig heeft, maakt best zo snel mogelijk een afspraak want de assistentie gebeurt telefonisch. Al doet de fiscus in steeds meer gevallen het werk voor u.