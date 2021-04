Na een reeks Nederlandse steden en het Oostenrijkse Wenen landen de deelscooters van GO Sharing nu ook in Antwerpen. Antwerpenaren zullen zo in een klap 400 nieuwe groene scooters in hun stad zien opduiken. Net zoals bij deelsteps hebben de elektrische scooters geen vaste ophaal- of parkeerplaatsen. Vooral het gebruiksgemak moet gebruikers overtuigen om de wagen aan de kant te laten.