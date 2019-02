400 nieuwe banen op luchthaven Luik

Op de luchthaven van Luik komen er 430 banen bij. Dat is onder meer te danken aan de komst van de Chinese internet-reus Alibaba. Om de vacatures in te vullen, slaan de luchthaven, de afhandelings-bedrijven en de FOREM - de Waalse VDAB- de handen in elkaar.