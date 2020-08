Er is een oplossing voor een deel van het failliete Brantano. De Nederlandse schoenenwinkel vanHaren, onderdeel van de Duitse groep Deichmann, zal 43 van de meer dan 100 winkels overnemen. Wat er met het personeel van Brantano zal gebeuren, is nog onduidelijk - daarover bestaat geen overeenkomst. En ook voor de overige 66 Brantano-winkels is er nog geen overnemer.