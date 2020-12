Het voorbije jaar was het beste voor beursintroducties op Euronext Brussel sinds 2015. Maar ook wereldwijd was 2020 hét moment voor een zogeheten IPO. In totaal zetten net geen 1.600 bedrijven die stap, een stijging met 43 procent op jaarbasis. Adviesbureau Baker & McKenzie, dat de cijfers bijeensprokkelde, zoekt de verklaring in de beleggersappetijt en de zwakke fusie- en overnamemarkt in coronatijd.