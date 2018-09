5.000 miljard aan beurswaarde verdampt in Shanghai

De Chinese beurs is vandaag tot zijn laagste niveau in vier jaar tijd gevallen. Beleggers vrezen dat de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China nog verder uit de hand gaat lopen. Trump zou vandaag of morgen nieuwe importtarieven aankondigen op Chinese goederen, ter waarde van 200 miljard dollar.