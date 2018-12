5-dagen-Brexit-debat geopend in Brits Lagerhuis

In het Britse parlement zijn de debatten geopend over de Brexit-deal die premier Theresa May onderhandelde met de Europese Unie. Nog een week en dan moeten de parlementsleden erover stemmen. Het is erop of eronder: bij een "no" stevenen de Britten af op nieuwe verkiezingen, maar ook op een chaotische Brexit.