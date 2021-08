Zondag is het precies een halve eeuw geleden dat de Amerikaanse president Nixon de goudstandaard overboord gooide. Die was vlak na de Tweede Wereldoorlog ingevoerd en bepaalde dat één dollar inwisselbaar was tegen 35 ons goud, en dat andere munten zoals de Belgische frank een vaste wisselkoers hadden tegenover de dollar. Dat moest vertrouwen geven en inflatie tegengaan. Maar tegen de zomer van 1971 kraakte die goudstandaard in zijn voegen.