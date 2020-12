In haar coronarelanceplan van september kondigde de Vlaamse regering een Welvaartsfonds aan: een fonds van 500 miljoen euro waarbij bedrijven in solvabiliteitsnood kapitaal kunnen tanken. Dat fonds is vandaag uit de startblokken geschoten. 240 miljoen komt van de overheid via de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV. 260 miljoen moet in een latere fase van private partners komen, institutionele beleggers én particulieren.