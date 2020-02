Het doek valt voor CG Power Systems - het vroegere Pauwels Trafo in Mechelen. Het bedrijf is failliet, maar niet omdat er te weinig vraag is naar z'n transformatoren. Het bedrijf werd het slachtoffer van boekhoud-fraude bij de Indische moedermaatschappij. De banken verloren hun vertrouwen en draaiden de geldkraan dicht. Daardoor was er al maanden geen productie meer.