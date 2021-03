Phishing of het uitlokken van frauduleuze banktransacties wordt een steeds groter probleem. Het coronajaar waarbij veel consumenten de eerste stappen zetten in de e-commerce, deed het aantal fraudezaken vervijfvoudigen. Maar ook bedrijven zijn steeds vaker een doelwit. De fraudeurs gaan geraffineerd te werk maar toch zijn er duidelijke signalen die ons waarschuwen wanneer we extra waakzaam moeten zijn.