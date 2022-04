Eind 1957, 65 jaar geleden dus, kreeg ons land z'n eerste vluchtsimulator van het Canadese CAE. De groep zelf bestaat intussen 75 jaar. Die dubbele verjaardag is gevierd in de pilotenschool van CAE in Steenokkerzeel, het voormalige opleidingscentrum van Sabena. Daar staan intussen 6 simulatoren: vijf voor de commerciële luchtvaart en één voor het militaire vliegtuig C-130. Onder meer de topman van Brussels Airport is achter de stuurknuppel gekropen...