Maar liefst zeven op de tien werknemers vinden dat vakbonden een zitje moeten krijgen in raad van bestuur van hun onderneming. Dat blijkt uit een studie van Randstad, in aanloop naar de sociale verkiezingen. In Duitsland is een vakbondsafvaardiging in de raad van bestuur heel gewoon. Maar bij ons is dat voorlopig niet aan de orde.