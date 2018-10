700 miljoen opgehaald voor state-of-the-art windmolenpark

Voor onze kust komen de krachtigste windmolens ter wereld. De financiering voor het nieuwe windmolenpark Northwester 2 is rond. 700 miljoen euro is opgehaald. Volgens de exploitanten wordt het één van de goedkoopste windparken ter wereld, dankzij de snelle technologische vooruitgang in de sector.