De Brusselse regering maakt 73,5 miljoen euro vrij voor z'n horeca en uitgaansleven. Dat moet het levendige karakter van Brussel in stand houden, zo klinkt het. De uitbaters van cafés, restaturants, hotels en nachtclubs zullen premies krijgen in functie van de grootte en omzet van het bedrijf. Zij moesten wel een pak langer wachten op die overheidssteun dan hun collega's in Vlaanderen en Wallonië.