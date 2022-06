Bijna één jaar na de zware overstromingen in ons land hebben de verzekeraars negen op de tien schadedossiers afgehandeld. Dat zegt verzekeraarsfederatie Assuralia. Er is al 1,7 miljard euro aan schadevergoedingen uitgekeerd. Tegelijk benadrukt Assuralia het belang van een transparante samenwerking met de overheid om natuurrampen verzekerbaar te houden. Want daar zullen we door de klimaatverandering almaar vaker mee te maken krijgen.