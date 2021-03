De christelijke en de socialistische vakbond voeren vandaag actie voor meer loon. Zo doen dat nadat het tweejaarlijkse loonoverleg tussen de vakbonden en de werkgeversorganisaties is afgesprongen. Volgens de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven is er maar ruimte voor 0,4 procent opslag bovenop de index. Niet genoeg, vinden de bonden. Z-Nieuws ging langs bij vakbondsmilitanten bij Brucargo in Zaventem.