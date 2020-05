Sinds vanochtend is het aandeel van FNG geschorst op de Brusselse beurs. Het moederbedrijf van onder meer Brantano kwam al in het nieuws omdat het de publicatie van zijn jaarverslag van 2019 had uitgesteld. Nu blijkt beurswaakhond FSMA ook vragen te hebben bij 'n aantal transacties uit 2018. Bovendien rijzen er vragen over de financiële impact van de coronacrisis op FNG. 'n Impact die volgens de modegroep 'aanzienlijk' zal zijn.