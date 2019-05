In ons land sterven per jaar zo'n 140 werknemers door een arbeidsongeval of onderweg van of naar het werk. Het ACV heeft hen herdacht met een symbolische actie. Er zijn te weinig inspecteurs waardoor de controle op de veiligheidsregels tekortschiet, zegt de vakbond. Die vindt trouwens ook dat slachtoffers van een arbeidsongeval meer rechten moeten krijgen.