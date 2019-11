Het aantal Belgische YouTube-kanalen met meer dan 100.000 abonnees groeit razendsnel. In één jaar tijd zijn het er zestig procent meer. Ongeveer 300 in totaal. YouTube maakt de cijfers bekend naar aanleiding van 'n event dat het in Brussel organiseert. 't Gaat om een tweedaagse Pop-Up Space, waar Belgische YouTubers elkaar én hun fans ontmoeten, en kunnen bijleren.