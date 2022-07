De Vlaamse Confederatie Bouw vraagt de Vlaamse regering om de toegang tot het bouwberoep weer te gaan controleren. Sinds de vestigingswetgeving is afgeschaft die bouwbedrijven verplichtte een attest van beroepsbekwaamheid voor te leggen is naast het aantal starters ook het aantal faillissementen in de sector aanzienlijk gestegen. In de ogen van de sectorfederatie is de link duidelijk.