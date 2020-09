De impact van corona op de tewerkstelling valt het voorlopig nog mee. Er zijn vandaag méér mensen aan de slag dan in februari, de laatste maand voor de lockdown. Tot die conclusie komt HR-specalist Acerta, op basis van een steekproef bij 32.000 werkgevers. Acerta stelt ook vast dat er steeds meer zelfstandigen zijn. In juni dik 20 procent meer dan in dezelfde maand een jaar geleden.