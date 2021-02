En dat systeem van tijdelijke werkloosheid heeft er mee voor gezorgd dat veel bedrijven hun mensen aan boord hebben gehouden. Want het aantal 'gewone' werklozen is vorig jaar - raar maar waar - met 3% gedaald, tot 378.000. Die daling is echter geen reden tot juichen. Want terwijl het aantal gewone werklozen afneemt, neemt het aantal langdurig arbeidsongeschikten onrustbarend toe. Meer dan 460.000 mensen zitten al langer dan een jaar ziek thuis.