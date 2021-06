Steeds meer werknemers werken vier vijfde of voltijds. Het aantal deeltijdse contracten met minder werkuren zit in dalende lijn. De krapte op de arbeidsmarkt is een verklaring volgens Acerta. Volgens berekeningen van de HR-dienstverlener zouden bedrijven zelfs tot 300.000 voltijds equivalente banen kunnen creëren, als ze àl hun werknemers konden overtuigen voltijds aan de slag te gaan.