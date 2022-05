Bierreus AB InBev heeft in z'n Leuvense thuishaven de productie opgestart van Chernigivske. Da's de Oekraïenese tegenhanger van onze Jupiler, zeg maar. AB InBev is eigenaar van het merk en gaat de blikjes wereldwijd verkopen. Het belooft de winst daaruit intergraal door te storten naar hulpverlening voor de oorlogsslachtoffers. In de hoop dat we masaal gaan klinken op Oekraïne...