Tenzij het Overlegcomité anders beslist, maakt bierreus AB Inbev morgen een opmerkelijk debuut in de Belgische horeca. In Gare Maritime, het voormalige goederenstation op de site van Tour & Taxis in Brussel, zal de biergigant een foodmarket uitbaten. Hij heeft daarvoor een meerjarig partnerschap afgesloten met vastgoedgroep Nextensa, de eigenaar van Tour & Taxis.