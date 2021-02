Bierreus AB InBev sleepte al een schuldenberg mee, en in de coronacrisis is dat probleem alleen maar groter geworden. In 2020 zag de brouwer z'n omzet en winst flink dalen. Al keerde het tij wel in het laatste kwartaal. AB InBev begon tijdens de pandemie ook met online bierverkoop in verschillende landen. Maar het blijven onzekere tijden voor 's werelds grootste brouwer.