De Gentse app Ablo is door Google uitgeroepen tot de beste app van 2019. Ablo is het nieuwste project van Massive Media, de makers van datingplatform Twoo en de sociale netwerksite Netlog. Hun nieuwe chatapp brengt wildvreemden over de hele wereld met mekaar in contact, zonder taalbarrière. Want de chatapp kan tekst en videoconversaties simultaan vertalen.