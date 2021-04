ABO Group, het Gentse bedrijf gespecialiseerd in bodemonderzoek, is bezig aan een offensief in Frankrijk. Het neemt er de ene na de andere sectorgenoot over. De Franse markt is nu al goed voor de helft van z'n omzet. Om de Franse groei te ondersteunen, wil ABO ook een beursnotering op Euronext Parijs.