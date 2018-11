ABVV legt indicatieve loonnorm opnieuw op tafel

Vanuit vakbondshoek wordt de indicatieve loonnorm weer op tafel gelegd. Da's een loonnorm die niet bindend is en waar in bepaalde sectoren of bedrijven kan worden bovengegaan. Want volgens het ABVV zal er in 2019 en 2020 amper ruimte zijn voor een algemene koopkrachtverhoging.