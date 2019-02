Academici hebben voorstel van klimaatwet klaar

Het Belgische klimaatbeleid is dys-functioneel in vergelijking met onze buurlanden. Tot die vaststelling komen klimaatwetenschappers van verschillende universitaire instellingen. Om het versnipperde beleid op te vangen, stellen ze een onafhankelijk klimaat-expertencomité voor. Hun voorstellen zijn gebundeld in een bijzondere klimaatwet.