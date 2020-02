In een opiniestuk in De Standaard stellen 'n vijftiental jonge Vlaamse wetenschappers de Europese wetgeving rond ggo's aan de kaak. Nieuwe ggo's of genetisch gemodificeerde gewassen in de EU introduceren, is nu onmogelijk, schrijven ze. En daardoor dreigen de Europeanen de voordelen van ggo's te missen. 't Opiniestuk is mee ondertekend door 445 onderzoekers van de 5 Vlaamse universiteiten.