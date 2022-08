Steeds meer mensen klussen bij via flexi-jobs. In een klein jaar is hun aantal met bijna één derde gestegen. Horecazaken en winkels zijn volop op zoek naar personeel, dat ze flexibel en op een fiscaal gunstige manier kunnen inzetten. Voor flexi-jobbers is het een interessante manier om snel bij te verdienen. Extra geld dat kan dienen om de stijgende levenskost op te vangen.