HR-organisatie Acerta en de Antwerp Management School doen samen onderzoek naar het aanpassingsvermogen van werknemers: hoe snel en gemakkelijk ze zich bijvoorbeeld aanpassen aan een nieuwe functie, aan extra taken of aan andere werkomstandigheden. Bedrijven vinden dat steeds belangrijker. Via hoogtechnologisch hersenonderzoek willen de wetenschappers nu dat aanpassingsvermogen meten en eventueel ook verhogen.