Acties vakbonden raken vooral grote bedrijven én VBO

Het was vrijdag actiedag vandaag. Overal in het land hebben de vakbonden actie gevoerd. Ze trokken door de straten, blokkeerden op verschillende plaatsen de weg en staakten ook, vooral in de grote industriële bedrijven. Zo willen ze regering en werkgevers aanporren voor betere arbeidsvoorwaarden en hogere koopkracht.