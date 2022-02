De werkvloer moet een afspiegeling zijn van de samenleving. Dat is het idee achter de diversiteitslabels die de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris uitreikt. Met zo'n label worden organisaties bekroond die werk maken van diversiteit, met een concreet actieplan. Dit jaar hebben 30 Brusselse werkgevers een diversiteitslabel gekregen. Dat is een record. De NMBS is er één van.