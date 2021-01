Het is niet uitgesloten dat er acties komen in de distributiesector. Harde taal, van de christelijke vakbond ACV Puls. Die pikt het niet dat de lonen in de privésector dit en volgend jaar maar met 0,4% mogen stijgen bovenop de index, zoals de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft becijferd. Het sociaal overleg binnen de Groep van Tien, dat werknemers en werkgevers vertegenwoordigt, is vandaag gestart.