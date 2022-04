MSA of musculo-skelatale aandoeningen, het is de wat moeilijke verzamelnaam voor klachten zoals lage rugpijn, hernia en artrose. Liefst twee op de drie werknemers in ons land heeft er last van, zegt het ACV, en dat cijfer daalt helaas niet. Op deze 'Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk' vraagt de christelijke vakbond daarom meer aandacht voor de problematiek.