De markt van de elektrische voertuigen is hot - dus ook die van elektrische bestelwagens. Addax Motors in Deerlijk, West-Vlaanderen, is de enige Belgische fabrikant van kleine, elektrische bestelwagens en daar is steeds meer vraag naar door de boom in e-commerce. Het bedrijf krijgt nu steun van de overheid, dat met de Federale Participmatiemaatschappij meestapt in een financieringsronde van in totaal 10 miljoen euro, waarvan 8 miljoen kapitaalinjectie. Addax wil de hele Europese markt veroveren.