Kandidaten die via uitzendkantoor Adecco een job aannemen, kunnen een all-in vakantie winnen in Griekenland; voor twee personen. 1 dag gewerkt hebben via Adecco tussen midden januari en eind maart volstaat al. Het is een van de manieren om de vele openstaande vacatures ingevuld te krijgen. Maar of het een goede aanpak is om de juiste talenten aan te trekken, is natuurlijk niet gegarandeerd.