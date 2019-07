De start-up Adshot brengt structuur in de chaotische markt van influencer marketing. Dat is een nieuwe trend waarbij merken reclame maken via invloedrijke online persoonlijkheden. Adshot helpt reclamecampagnes opzetten en koppelt merken aan de juiste influencers. Enkele Vlaamse marketingexperts leggen daarvoor startkapitaal op tafel.