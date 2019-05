De filmsector is wereldwijd goed voor 40 miljard euro, waarvan 160 miljoen in ons land wordt gespendeerd. Maar als het van AED Studios afhangt, mag dat een pak meer worden. AED gaat voortaan niet alleen z'n studio's ter beschikking stellen, maar het gaat mee investeren in films. Om zo grote Hollywood-producties naar z'n studiocomplex in Lint lokken.