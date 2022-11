De Waalse satellietontwikkelaar Aerospacelab bouwt grootste satellietfabriek van Europa. Die zou jaarlijks tot 500 kleine, lowcost satellieten bouwen tegen 2025. Een enorme groeimarkt. Uitzonderlijk kregen we toegang tot de bestaande productiefaciliteiten in Louvain-la-Neuve. Een voorproefje van wat de satellitebouwer van plan is in Marcinelle.