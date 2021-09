In Antwerpen is het laatste en meteen grootste contract van de Oosterweelverbinding ondertekend. Goed voor 2,3 miljard. De uitvoering is voor een consortium van tien grote Vlaamse bouwbedrijven. Zij zullen ondermeer de tunnels op de bodem van het Albertkanaal bouwen, en de Antwerpse ring onder de grond brengen. Daardoor verdwijnt het viaduct van Merksem naast het Sportpaleis. De werf is het sluitstuk én een huzarenstuk.