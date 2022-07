Duitsland krijgt sinds vanmorgen geen Russisch gas meer via de Nord Stream 1-pijpleiding. Die is afgeschakeld voor onderhoud. Maar de vrees is dat ook nadat de geplande werken tegen 21 juli zijn afgerond, de gaskraan dicht blijft. Dat Rusland dus politieke spelletjes speelt, bijvoorbeeld door te beweren dat er een technisch mankement is opgedoken. Dan wordt het wel héél moeilijk om de Europese gasvoorraden te vullen tegen deze winter.